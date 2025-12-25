الجولة 11 من دوري روشن: الاتفاق يسقط الرياض بثنائية ونيوم يزيد من جراح النجمة

خسر فريق الرياض أمام ضيفه الاتفاق بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، بقيادة الحكم محمد السماعيل.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع أفضلية للاتفاق في الاستحواذ.
وفي الشوط الثاني، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب الرياض محمد الخيبيري (د50)، بعد إعاقته لاعب الاتفاق موسى ديمبيلي، ليكمل الرياض المواجهة بعشرة لاعبين.
وألغى الحكم هدفًا للاتفاق عن طريق ديمبيلي في الدقيقة (د72) بداعي التسلل.
وشهدت المباراة تألقًا لافتًا لحارس الرياض وقائد الفريق ميلان بوريان، حيث تصدى لأكثر من كرة اتفاقية خطرة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لكن كالفو نجح في تسجيل هدف الاتفاق الأول في الوقت القاتل (د90).
وتوّج فينالدوم حضوره بتسجيل الهدف الثاني للاتفاق في الوقت بدل الضائع (90+5).
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي الرياض عند 8 نقاط.
وعلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، كسب فريق نيوم مواجهته أمام ضيفه النجمة بنتيجة 2/1، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، أحرز نيوم هدف التقدم عن طريق ناثان زيزي في الدقيقة (د55).
وأضاف خليفة الدوسري الهدف الثاني لنيوم في الوقت القاتل (د90).
وقلّص بوتوبا النتيجة لفريق النجمة بتسجيله الهدف الأول في الوقت بدل الضائع (90+5) من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 17 نقطة، فيما بقي فريق النجمة متذيلًا قائمة الترتيب برصيد نقطة واحدة حتى الآن.