دوري روشن للمحترفين: الفتح يمزق شباك الوحدة بخماسية

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا كبيرًا على شقيقه الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفتح بخمسة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها للوحدة اللاعب غوديون في الدقيقة الـ21 قبل أن يتعادل محترف الفتح تيو في الدقيقة الـ45+5.
وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب مراد باتنا في تسجيل الهدف الثاني للفتح في الدقيقة الـ67، ثم أضاف دجانيني الهدف الثالث في الدقيقة الـ86.
وأضاف اللاعب تيو الهدف الرابع في الدقيقة الـ89، ثم اختتم الأهداف من جديد "تيو" بالهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة الـ90+2.
وبتلك النتيجة رفع الفتح رصيده عند النقطة الـ14، في حين توقف رصيد الوحدة عند النقطة الـ12.