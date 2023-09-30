دوري روشن للمحترفين: الفتح يمزق شباك الوحدة بخماسية

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا كبيرًا على شقيقه الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.