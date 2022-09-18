أخضر البراعم يَتَغَلَّبُ على فريق درجة البراعم بنادي يني بوردور التركي

ودخل المدير الفني خالد الفرحان المباراة بقائمة مكونة من: مساعد الشمري في حراسة المرمى، خالد شراحيلي، مبارك مسرحي، عبدالعزيز رباط، تركي السعيد، تركي الزهراني، ريان خيرات، بندر السلمي، عبدالله المهري، زيد طامي، علي الشنقيطي.