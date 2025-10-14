تعرف على قائمة المنتخب السعودي أمام العراق.. في موقعة حسم التأهل لمونديال 2026

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي إيرفي رينارد، قائمة "الأخضر" لمواجهة نظيره العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمه.
وضمّت التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي في اللقاء المرتقب كلاً من: نواف العقيدي؛ صالح أبو الشامات، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، أيمن يحيى؛ عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير؛ صالح أبو الشامات، فراس البريكان، وسالم الدوسري.
وتُعد هذه المواجهة لـ"الأخضر" السعودي هي الخطوة الأخيرة والحاسمة في "الطريق إلى كأس العالم 2026"، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث يسعى "الأخضر" لحسم بطاقة التأهل "رسميًّا" من خلال هذا اللقاء المهم أمام المنتخب العراقي.