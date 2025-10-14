تعرف على قائمة المنتخب السعودي أمام العراق.. في موقعة حسم التأهل لمونديال 2026

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي إيرفي رينارد، قائمة "الأخضر" لمواجهة نظيره العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمه.