إنزاغي قبل مواجهة السد: مباراة مهمة وغياب سالم مؤثّر.. ونسعى للبقاء في الصدارة

أكد المدير الفني لفريق الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي، جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام السد القطري، غدًا الثلاثاء على ملعب "المملكة أرينا" بالرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "غدًا تنتظرنا مباراة مهمة. نحن في صدارة الترتيب ونسعى للبقاء فيها. السد فريق جيد، تابعت له مباراتين وأعرف نقاط قوته".
وحول غياب قائد الفريق سالم الدوسري، أوضح: "سالم سيغيب عن مواجهة السد بسبب الإصابة، وهو بلا شك لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ونتمنى عودته سريعًا. لن يكون ضمن التشكيلة غدًا".
ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه كل من الأهلي، الشارقة، الوحدة، وشباب الأهلي بـ4 نقاط، ثم الغرافة بـ3 نقاط، والسد وتراكتور بنقطتين، والدحيل والشرطة بنقطة واحدة، فيما لا يزال رصيد الاتحاد وناساف خاليًا من النقاط.