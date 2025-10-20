إنزاغي قبل مواجهة السد: مباراة مهمة وغياب سالم مؤثّر.. ونسعى للبقاء في الصدارة

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه كل من الأهلي، الشارقة، الوحدة، وشباب الأهلي بـ4 نقاط، ثم الغرافة بـ3 نقاط، والسد وتراكتور بنقطتين، والدحيل والشرطة بنقطة واحدة، فيما لا يزال رصيد الاتحاد وناساف خاليًا من النقاط.