"الهلال" يفاوض كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي

كشفت صحيفة "le10sport" الفرنسية عن دخول نادي الهلال في مفاوضات مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، لتولي مهمة تدريب الفريق بالموسم القادم.
وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الهلال قد بدأ مفاوضاته مع غالتييه، الذي يمكن أن يكون قد اقترب من الرحيل عن النادي الفرنسي، كما أنه بدأ في دراسة العرض المقدم له من النادي السعودي.
وكانت قد ذكرت تقارير في وقت سابق أن كريستوف غالتييه، سيرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد موسمه المخيب للآمال مع النادي الفرنسي، بعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من ربع النهائي لبطولة كأس فرنسا.
وتبحث إدارة الهلال عن أحد المدربين العالميين، للتعاقد مع أحدهما، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل من منصبه بنهاية الموسم الماضي.
وتولى كريستوف غالتييه البالغ من العمر 56 عامًا، قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي فى2022، قادمًا من تدريب نيس الفرنسي الذي تولى تدريبه لمدة موسم واحد، كما درب سابقًا ناديي سانت إتيان وليل الفرنسيين.