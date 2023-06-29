"الهلال" يفاوض كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الهلال قد بدأ مفاوضاته مع غالتييه، الذي يمكن أن يكون قد اقترب من الرحيل عن النادي الفرنسي، كما أنه بدأ في دراسة العرض المقدم له من النادي السعودي.