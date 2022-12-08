تحتضنها الرياض.. منافسات "البارالمبية" تفتتح نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022

انطلقت، اليوم الخميس، منافسات نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022، التي تستضيفها الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وتستمرّ حتى يوم بعد غد السبت، بمشاركة 208 لاعبين ولاعبات.
وعُقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة لمناقشة وتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة ونظامها وبرنامجها وتوقيت المواجهات، كما تم عقد اجتماع الحكام والفرق الطبية.
وتقام البطولة بالنظام الجديد للتايكوندو الذي تم تطويره أكثر من مرة، والذي أصبح منذ بداية هذا الموسم بنظام "الأفضل من 3 جولات"؛ حيث يتم تحديد الفائز بالمباراة حسب الجولات وليس النقاط مجمعة، والذي منح المنافسات السرعة وزاد من الإثارة والمتعة والديناميكية في الأداء؛ حيث يُجبر اللاعب أو اللاعبة على بذل أقصى مجهود ممكن من أجل الفوز بالجولة دون تقليص المجهود، وتزيد من آمال اللاعب في الفوز في حال خسارته للجولة الأولى.
وتشهد البطولة منافسات في 8 فئات للأوزان؛ وهي: تحت 49 كجم، وتحت 57 كجم، وتحت 67 كجم، وفوق 67 كجم للسيدات، وتحت 58 كجم، وتحت 68 كجم، وتحت 80 كجم، وفوق 80 كجم للرجال، إلى جانب منافسات فئة البارالمبية للرجال والسيدات، والتي انطلقت صباح اليوم بمشاركة 80 لاعبًا ولاعبة في جميع الأوزان.
وستقام غدًا الجمعة منافسات الأدوار التمهيدية حتى الدور نصف النهائي في جميع الأوزان، والتي ستلعب مبارياتها النهائية يوم السبت الذي سيشهد حفل تتويج الفائزين، بإدارة 40 حكمًا؛ منهم 3 حكام سعوديين هم: مجاشع علوي، وغازي الغانم، وعبدالإله الموينع.
ويمثّل المنتخب السعودي 11 لاعبًا ولاعبة؛ وهم: فهد السميح، عبدالله القرني، علي المبروك، أحمد المولد، أسامة عسيري، إياد آل تريك، عباس الشيخ، وعبدالعزيز الجابر، ميس الشمري، فاطمة آل صلاح، طيبة الشريف، إلى جانب المدربين: الروسي قربان بوغداييف، والوطنيين محمد القحطاني، وفهد بن دويسان، وجهاد البحارنة، وهاني آل تريك، وخالد العسيري، والفريق الإداري: خالد الأسمري، وعلي الهاشم، ورهف الجوهي، ومحمد الحبابي، والجهاز الطبي من: عبدالعزيز ذيب، ومحمد أزعوفي، ورغد الغامدي.