تحتضنها الرياض.. منافسات "البارالمبية" تفتتح نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022

ويمثّل المنتخب السعودي 11 لاعبًا ولاعبة؛ وهم: فهد السميح، عبدالله القرني، علي المبروك، أحمد المولد، أسامة عسيري، إياد آل تريك، عباس الشيخ، وعبدالعزيز الجابر، ميس الشمري، فاطمة آل صلاح، طيبة الشريف، إلى جانب المدربين: الروسي قربان بوغداييف، والوطنيين محمد القحطاني، وفهد بن دويسان، وجهاد البحارنة، وهاني آل تريك، وخالد العسيري، والفريق الإداري: خالد الأسمري، وعلي الهاشم، ورهف الجوهي، ومحمد الحبابي، والجهاز الطبي من: عبدالعزيز ذيب، ومحمد أزعوفي، ورغد الغامدي.