الأخضر تحت 16 يواصل تدريباته استعدادًا لبطولة غرب آسيا في الأردن

واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا أمس (الجمعة) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الدمام، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025، المقررة في الأردن.