الأخضر تحت 16 يواصل تدريباته استعدادًا لبطولة غرب آسيا في الأردن

واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا أمس (الجمعة) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الدمام، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025، المقررة في الأردن.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، حيث اشتملت الحصة على تمارين لياقية أعقبها تطبيقات تكتيكية.
ومن المقرر أن تغادر بعثة "الأخضر" تحت 16 عامًا مساء اليوم (السبت) إلى الأردن، تأهبًا لخوض منافسات البطولة.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 16 عامًا جاء في المجموعة الأولى من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025، إلى جانب منتخبات العراق ولبنان والكويت.