"تقارير تركية": "ويلفرد زاها" يتوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية سعودية

وأوضحت الصحيفة أن ويلفرد اجتمع خلال الأيام الماضية في دبي مع ممثلي أحد الأندية السعودية الذي لم يتم الكشف عنه، واتفق معه على عقد لمدة 3 سنوات، تبلغ قيمته نحو 60 مليون يورو .