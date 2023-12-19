"تقارير تركية": "ويلفرد زاها" يتوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية سعودية

توصل الإيفواري ويلفريد زاها لاعب غلطة سراي التركي إلى اتفاق للانضمام إلى أحد الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة، وفقما كشفت تقارير صحفية تركية.
ووفقا لما نشرته صحيفة "turkiyegaetei" التركية، فإن زاها قد يكون في طريقه لمغادرة غلطة سراي في الموسم القادم، وتم بالفعل تحديد الوجهة الجديدة للمهاجم الإيفواري وهى المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الصحيفة أن ويلفرد اجتمع خلال الأيام الماضية في دبي مع ممثلي أحد الأندية السعودية الذي لم يتم الكشف عنه، واتفق معه على عقد لمدة 3 سنوات، تبلغ قيمته نحو 60 مليون يورو .
وسبق أن رفض ويلفريد زاها عرضاً من نادى النصر خلال الموسم الصيفي الماضي، ورفض ايضا عرضاً من الاتحاد بقيمة 9 مليون يورو، رغبة فى الاستمرار في الملاعب الأوروبية.
وانتقل ويلفريد زاها البالغ من العمر 31 عاما ، إلى غلطة سراي التركي فى يوليو الماضي قادما من كريستال بالاس، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 20 مليون يورو.