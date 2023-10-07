في الجولة التاسعة من دوري روشن: الوحدة والفيحاء "حبايب"

واصل فريق الوحدة الأول لكرة القدم مسلسل إهدار النقاط بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي (1-1) على ميدانه أمام ضيفه الفيحاء، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.