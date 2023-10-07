في الجولة التاسعة من دوري روشن: الوحدة والفيحاء "حبايب"

واصل فريق الوحدة الأول لكرة القدم مسلسل إهدار النقاط بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي (1-1) على ميدانه أمام ضيفه الفيحاء، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح المهاجم النيجيري هنري أونيكورو هدفَي المباراة لمصلحة فريقه الفيحاء في الدقيقة الـ23 بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس منير محمدي مباشرة نحو الشباك محرزًا هدف التقدم للضيوف.
وعدّل المدافع المغربي جواد اليامق النتيجة لأصحاب الضيافة برأسية جميلة بعد أن ارتقى فوق الجميع؛ ليحول عرضية مواطنه فيصل فجر داخل شباك الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، وذلك في الدقيقة الـ76 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة لرصيده؛ إذ رفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، كما رفع الفيحاء رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.