العربية للجولف.. "الهالي" يتوّج بطلًا للعرب والأمير خالد بن سعود الفيصل يتصدر فئة الروّاد

اختُتمت مساء أمس الجمعة منافسات البطولة العربية للجولف للرجال والروّاد، المقدَّمة من البنك العربي الوطني، والتي أُقيمت على أرض نادي الرياض للجولف، في نسخة مميزة قدّم خلالها اللاعبون العرب مستويات فنية عالية عكست التطور المتسارع لرياضة الجولف في المنطقة. وشهد اليوم الختامي تتويج أبطال الفردي والفرق وسط حضور رفيع من ممثلي الاتحادات العربية.
وتوَّج اللاعب يوسف الهالي من المملكة المغربية بلقب الفردي لفئة الرجال بعد أداء متألق طوال أيام البطولة، ليعزز حضور الجولف المغربي ويؤكد تفوقه على الساحة العربية.
وبهذا الفوز، تأهّل الهالي تلقائيًا للمشاركة في البطولة السعودية الدولية المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والتي ستُقام الأسبوع المقبل في نادي الرياض للجولف بمشاركة نخبة من نجوم العالم، ضمن فعاليات مهرجان "واو – جولف وسيارات وموسيقى" المدرج في أجندة موسم الرياض 2025. وحل اللاعب المصري عيسى أبو العلا في المركز الثاني، فيما جاء ثالثًا رضا الهالي من المغرب.
وفي فئة الفرق، حقق المنتخب المغربي المركز الأول، وجاء منتخب جمهورية مصر العربية ثانيًا، فيما حل منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة ثالثًا.
وفي منافسات الروّاد، خطف الأمير خالد بن سعود الفيصل لقب الفردي بعد أداء ثابت ومستوى مميز، مضيفًا إنجازًا جديدًا للجولف السعودي في نسخة شهدت منافسة قوية بين نخبة اللاعبين العرب من جيل الروّاد. وجاء في المركز الثاني البحريني حمد مبارك عفنان، فيما حل ثالثًا سليمان برّادي من المغرب.
أما في فئة فرق الروّاد، فحقق منتخب مملكة البحرين المركز الأول، وجاء منتخب الجمهورية اللبنانية ثانيًا، وحل المنتخب المغربي ثالثًا.
وعبّرت الوفود العربية عن تقديرها الكبير لحسن التنظيم والاستضافة من المملكة العربية السعودية ممثلةً بالاتحاد السعودي للجولف، مثمّنةً جهود ياسر بن عثمان الرميان في تطوير الجولف العربي، خصوصًا بعد تجديد الثقة به رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى عام 2029 خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد على هامش البطولة.
واختُتم الحفل بالتقاط الصورة التذكارية للأبطال ورؤساء الوفود، وسط أجواء احتفالية حملت روح الفخر والانتماء، وأكدت المكانة المتنامية للجولف العربي على المستويين الإقليمي والدولي.