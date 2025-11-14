العربية للجولف.. "الهالي" يتوّج بطلًا للعرب والأمير خالد بن سعود الفيصل يتصدر فئة الروّاد

وفي منافسات الروّاد، خطف الأمير خالد بن سعود الفيصل لقب الفردي بعد أداء ثابت ومستوى مميز، مضيفًا إنجازًا جديدًا للجولف السعودي في نسخة شهدت منافسة قوية بين نخبة اللاعبين العرب من جيل الروّاد. وجاء في المركز الثاني البحريني حمد مبارك عفنان، فيما حل ثالثًا سليمان برّادي من المغرب.