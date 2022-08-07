بثنائية.. برايتون يسقط مانشستر يونايتد على أرضه وبين جماهيره

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجئة على ملعبه وأمام جماهيره من أمام مضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.