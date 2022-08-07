بثنائية.. برايتون يسقط مانشستر يونايتد على أرضه وبين جماهيره

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجئة على ملعبه وأمام جماهيره من أمام مضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
فاجأ برايتون مضيفه مانشستر يونايتد بتسجيله هدفين متتاليين، بواسطة الألماني باسكال غروس الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة الثلاثين، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني بعد تسع دقائق، وسط صدمة عشاق الشياطين الحمر.
وترك الهولندي تين هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في الشوط الأول، مفضلًا إشراك راشفورد في المقدمة، لكنه زجه مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 53 ليتحسن أداء أصحاب الأرض قليلًا ويأتي هدف تذليل الفارق بفضل الأرجنتيني أليستر بالخطأ في مرمى فريقه "68".