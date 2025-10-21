دوري أبطال الخليج: الشباب يواجه تضامن حضرموت سعيًا لتحقيق فوزه الأول

يخوض فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء مواجهة مهمة أمام نظيره تضامن حضرموت اليمني على ملعب سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة في قطر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج للأندية، ساعيًا لتحقيق انتصاره الأول في البطولة.
وكان الشباب قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام النهضة العُماني بنتيجة 1-1، فيما تلقى تضامن حضرموت خسارة ثقيلة أمام الريان القطري بخماسية نظيفة في الجولة الأولى.
وسيفتقد “أبيض العاصمة” في لقاء اليوم حارس مرماه البرازيلي مارسيلو غروهي بسبب الإيقاف إثر طرده في المباراة السابقة، في حين يعوّل المدرب على مجموعة من الأسماء البارزة لتعويض الغياب، من بينهم القائد البلجيكي يانيك كاراسكو، والإنجليزي جوش براونهيل، والفرنسي ياسين عدلي، والهولندي ويسلي هوديت، والسويسري فنسنت سيرو، إلى جانب عدد من اللاعبين المحليين يتقدمهم نواف الغليميش، ومحمد الشويرخ، وسعد بالعبيد.
ويسعى الشباب إلى الظهور بصورة أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن في المجموعة، وتعزز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار المتقدمة في البطولة الخليجية.