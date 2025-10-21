دوري أبطال الخليج: الشباب يواجه تضامن حضرموت سعيًا لتحقيق فوزه الأول

وسيفتقد “أبيض العاصمة” في لقاء اليوم حارس مرماه البرازيلي مارسيلو غروهي بسبب الإيقاف إثر طرده في المباراة السابقة، في حين يعوّل المدرب على مجموعة من الأسماء البارزة لتعويض الغياب، من بينهم القائد البلجيكي يانيك كاراسكو، والإنجليزي جوش براونهيل، والفرنسي ياسين عدلي، والهولندي ويسلي هوديت، والسويسري فنسنت سيرو، إلى جانب عدد من اللاعبين المحليين يتقدمهم نواف الغليميش، ومحمد الشويرخ، وسعد بالعبيد.