خلال الفترة من 24 إلى 28 من نوفمبر الجاري.. جدة تستضيف مباريات بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم

تنطلق غدًا الأحد، مباريات بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم؛ وذلك على الصالة الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، بمشاركة 9 فِرَق من أندية ومراكز الصم في المملكة، وتقام البطولة خلال الفترة من 24 إلى 28 من شهر نوفمبر الجاري.