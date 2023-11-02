لمسافة "120" كم.. العلا تستضيف كأس التحدي الدولي للقدرة والتحمل

ويقام سباق الـ"120" كم على أربع مراحل: "32,7" كم للمرحلة الأولى والثالثة باللون الأحمر، و"27,3" كم للمرحلة الثانية والرابعة باللون الأصفر. ويقام سباق الـ"100" كم على أربع مراحل: "32,7" كم للمرحلة الأولى باللون الأحمر، و"27,3" كم للمرحلة الثانية باللون الأصفر، فيما تقام المرحلة الثالثة والرابعة باللون الأزرق ولمسافة "20" كم لكل مرحلة. ويقام سباق الـ"80" كم على ثلاث مراحل: "32,7" كم للمرحلة الأولى باللون الأحمر، و"27,3" كم للمرحلة الثانية باللون الأصفر، و"20" كم للمرحلة الثالثة باللون الأزرق. ويقام سباق الـ"40" كم على مرحلتين باللون الأزرق بواقع "20" كم لكل مرحلة.