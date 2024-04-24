أخضر التايكوندو يواصل الإعداد للمنافسات الآسيوية 2024 في فيتنام

يواصل المنتخبُ السعودي الأول للتايكوندو، معسكرَه التحضيري بالرياض، خلال الفترة من 19 إلى 30 أبريل الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمنافسات الآسيوية 2024 في فيتنام، التي تُلعب من 15 إلى 18 مايو المقبل.
واستدعى المدير الفني الروسي "قربان"، 13 لاعبًا؛ هم: علي المبروك، وأحمد المولد، وزكريا غالب، ورياض الظافري، وفهد السميح، وعبدالإله عسيري، وأحمد بن قاسم، ويوسف جار، ودنيا أبو طالب، وطيبة الشريف، ورحمة الخواهر، وعبدالباسط أبو طالب، وعيسى مجرشي، ومدير المنتخبات ناصر بن سعد القحطاني.
ويدخل الأخضر عراك المنافسة بثمانية عناصر يتم اختيارهم قبل بدء المعسكر الذي يسبق البطولة بالعاصمة الأوزبكستانية "طشقند".
يذكر أن اللاعبة "دنيا أبو طالب" هي ثالثة العالم وصاحبة الميدالية الآسيوية والمتأهلة لأولمبياد باريس 2024.
وقال رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري: إن الإحلال وتجديد الوجوه الهدف الذي نسعى لتجسيده في المنتخبات السعودية.
وأضاف "العمري": ستظهر، بإذن الله، الملامح الإيجابية والأسماء اللافتة خلال المشاركات المقبلة، بعد تسجيل الحضور في منافسات الفئات السنية، مؤكّدًا أن الثقة مزروعة بالجميع.
من جهة أخرى عقدت لجنة الحكام في مقر الاتحاد، الاجتماع الأول برئاسة رئيس اللجنة الدولي فايز السلولي، وحضور المدير التنفيذي محمد الشهري، ورئيس اللجنة الفنية ثامر السعران، والأعضاء: أحمد الحياني، ومفضي العنزي، وخالد الشمراني، وسحر مؤمنة، والمقيم غازي الغانم.
وعرضت اللجنة جدول الأعمال، الذي تناول بعض النقاط التي تهمّ الحكام من خلال توزيعهم على البطولات الداخلية والخارجية وتعزيز خبراتهم وآلية تقييمهم.
كما ناقشت اختيار الحكام للبطولات النسائية وإشراك الحكمات في بعض البطولات التي تخصّ فئة البراعم والناشئين، ووضع جدول لورش العمل في كل منطقة لتوحيد القانون.