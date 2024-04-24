أخضر التايكوندو يواصل الإعداد للمنافسات الآسيوية 2024 في فيتنام

واستدعى المدير الفني الروسي "قربان"، 13 لاعبًا؛ هم: علي المبروك، وأحمد المولد، وزكريا غالب، ورياض الظافري، وفهد السميح، وعبدالإله عسيري، وأحمد بن قاسم، ويوسف جار، ودنيا أبو طالب، وطيبة الشريف، ورحمة الخواهر، وعبدالباسط أبو طالب، وعيسى مجرشي، ومدير المنتخبات ناصر بن سعد القحطاني.