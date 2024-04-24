"السديري" توج الفائزين.. جامعة طيبة تُتوج بكأس دوري الجامعات فئة (أ)

من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد بن صالح المزيني الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي دوري كرة القدم أ و ب، مبدئا اعتزازه وفخره بلاعبي الجامعات والمستويات التي قدموها خلال الأدوار التمهيدية للمنافسات حتى الختام، مؤكداً أنهم جيل المستقبل، وأن الاتحاد وفي ظل الدعم الكبير الذي يجده من القيادة الحكيمة ووزارة التعليم ممثلة في معالي الوزير رئيس مجلس إدارة الاتحاد يوسف البنيان سيواصل عمله نحو تعزيز ودعم الرياضة الجامعية وصولاً إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال مواصلة تنظيم المسابقات في مختلف الرياضات لابراز المواهب التي ستكون الداعم الأول والرئيس لمنتخبات الوطن وتنميتها لضمان استمرارية تحقيق المنجزات الرياضية ورفع علَم المملكة في جميع المحافل الإقليمية والقارية والدولية ".