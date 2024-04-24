"السديري" توج الفائزين.. جامعة طيبة تُتوج بكأس دوري الجامعات فئة (أ)

حقق فريق جامعة طيبة لقب بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية فئة (أ) بفوزه على فريق الباحة 3-0 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب جامعة اليمامة بالرياض.
وعقب المباراة توج نائب وزير التعليم للبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وبحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد بن صالح المزيني فريق جامعة طيبة بكأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ 80 ألف ريال، وفريق جامعة الباحة بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، ومبلغ 60 ألف ريال، فيما نال لاعبو جامعة جازان الميداليات البرونزية وكأس المركز الثالث ومبلغ 40 ألف ريال.
كما توج "السديري" الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في دوري كرة القدم فئة (ب)، حيث نال فريق جامعة حائل الكأس والميداليات الذهبية، ومبلغ 40 ألف ريال بحصوله على المركز الأول، وثانياً فريق جامعة حفر الباطن وحصل لاعبوه على كأس المركز والميداليات الفضية ومبلغ 30 ألف ريال وفي المركز الثالث فريق جامعة الطائف محققاً كأس المركز والميداليات البرونزية ومبلغ 20 ألف ريال.
وتضمن الحفل تكريم حكام ومراقبي المباراة إضافة إلى درعين تذكاريين من اتحاد الرياضة الجامعية إلى جامعة اليمامة وعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.
من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد بن صالح المزيني الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي دوري كرة القدم أ و ب، مبدئا اعتزازه وفخره بلاعبي الجامعات والمستويات التي قدموها خلال الأدوار التمهيدية للمنافسات حتى الختام، مؤكداً أنهم جيل المستقبل، وأن الاتحاد وفي ظل الدعم الكبير الذي يجده من القيادة الحكيمة ووزارة التعليم ممثلة في معالي الوزير رئيس مجلس إدارة الاتحاد يوسف البنيان سيواصل عمله نحو تعزيز ودعم الرياضة الجامعية وصولاً إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال مواصلة تنظيم المسابقات في مختلف الرياضات لابراز المواهب التي ستكون الداعم الأول والرئيس لمنتخبات الوطن وتنميتها لضمان استمرارية تحقيق المنجزات الرياضية ورفع علَم المملكة في جميع المحافل الإقليمية والقارية والدولية ".
وثمن رئيس الاتحاد حضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري وتتويجه الفرق الفائزة ولجامعة اليمامة استضافتها للمباراة للنهائية وذلك في إطار التعاون القائم ما بين الاتحاد والجامعات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وكشف المزيني أن الاتحاد مُقبل على مرحلة جديدة بعد اعتماد مجلس شؤون الجامعات للائحة التنفيذية للاتحاد وتغيير مسماه من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية إلى الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية وهو ما سيؤدي إلى تطوير الرياضة الجامعية من خلال تعزيز العمل المؤسسي الرياضي للاتحاد وتحقيق الاستدامة في بناء الرياضة الجامعية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي.