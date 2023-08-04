ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة برفقة نجوم "النصر"

وأشاد العديد من المغردين عبر "تويتر" بتصرف نجوم النصر، وتمنّوا دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في الإسلام وأداءهم مناسك العمرة مستقبلًا، فيما انتقد البعض المبالغة باستخدام الهواتف المحمولة في هذا المكان المقدس.