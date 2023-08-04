ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة برفقة نجوم "النصر"

أدّى عدد من نجوم فريق النصر، اليوم الجمعة، مناسك العمرة في مكة المكرمة، بعد انتهاء دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
ونشر السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي، مقطع فيديو من أدائه مناسك العمرة.
وشارك "ماني" متابعي صفحته على "إنستغرام" مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" أظهرت وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يُظهر عددًا من نجوم الفريق يتقدمهم ساديو ماني وسيكو فوفانا ووليد عبدالله في المسجد الحرام، وقد أحدث ردود فعل متباينة بين الإشادة والانتقاد.
وأشاد العديد من المغردين عبر "تويتر" بتصرف نجوم النصر، وتمنّوا دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في الإسلام وأداءهم مناسك العمرة مستقبلًا، فيما انتقد البعض المبالغة باستخدام الهواتف المحمولة في هذا المكان المقدس.
ولعب الدولي السنغالي مباراته الأولى مع النصر، أمس الخميس، أمام نادي الزمالك المصري في المواجهة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ضمن بطولة الملك سلمان للأندية العربية.