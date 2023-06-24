محادثات أولية لانتقال الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال للدوري السعودي

يُذكر أن الغاني الدولي الذي يبلغ من العمر 28 عامًا انتقل إلى أرسنال قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2020، بعقد مدته 5 مواسم، في صفقة وصلت قيمتها إلى 50 مليون يورو.