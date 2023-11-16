ناديان سعوديان يبديان الاهتمام بضم المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال

ويلعب مارسيال، البالغ من العمر 27 عامًا، لنادى مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ سبتمبر 2015، وكان قد تمت إعارته إلى إشبيلية في يناير 2022 لمدة موسم واحد.