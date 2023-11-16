ناديان سعوديان يبديان الاهتمام بضم المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام سعودي بضمّ المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتيد.
وقال الصحفي التركي أكرم كونور: إن ناديين سعوديين على استعداد لضم المهاجم الفرنسي نظير مبلغ ما بين 10 إلى 15 مليون يورو.
ويلعب مارسيال، البالغ من العمر 27 عامًا، لنادى مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ سبتمبر 2015، وكان قد تمت إعارته إلى إشبيلية في يناير 2022 لمدة موسم واحد.
وسبق للاعب الفرنسي اللعب أيضًا لموناكو وليون الفرنسيين، كما أنه يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.