رئيس اتحاد القدم "المسحل" يستقبل سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة

استقبل رئيسُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالرياض؛ سعادةَ سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة السيد "فاكوندو فيلا".