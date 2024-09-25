رئيس اتحاد القدم "المسحل" يستقبل سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة

استقبل رئيسُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالرياض؛ سعادةَ سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة السيد "فاكوندو فيلا".
ورحّب رئيس الاتحاد السعودي بسعادة سفير الأرجنتين، مؤكدًا حرص الاتحاد السعودي على تعزيز التعاون مع الاتحادات الكروية حول العالم بما يخدم كرة القدم السعودية.
وجرى خلال اللقاء مناقشةُ أوجه التعاون القائمة بين الاتحادين السعودي والأرجنتيني، في مجال كرة القدم، وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن اللقاء يندرج ضمن ركيزة تعزيز العلاقات الدولية، والتي تعتبر إحدى الركائز السبع لاستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم في سبتمبر 2021.