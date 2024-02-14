200 رأس في انطلاق بطولة المرتجز لجمال الخيل العربية الأصيلة بالرياض

بالتزامن مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس؛ تنطلق فعاليات بطولة المرتجز لجمال الخيل العربية الأصيلة في مركز المرتجز للفروسية في الرياض تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة يوم الخميس " 22 " فبراير الحالي.
ويتنافس " 200 " رأس من الخيول العربية الأصيلة المشاركة بالبطولة على المراكز الخمسة الأولى في أشواط الفئات من المهرات والأمهار والأفراس والأفحل ومن ثم التأهل وحصد ألقاب البطولات للفئات .
يحصل الفائز من المركز الأول وحتى الخامس في كل فئة على جائزة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال بالإضافة إلى جائزة أجمل رأس في البطولة وأفضل حركة وأعلى درجة.
الجدير بالذكر أن البطولة تحمل تصنيف " C " تقام في مركز المرتجز للفروسية في ملهم وسط أجواء فروسية تراثية ثقافية تاريخية وطنية حيث احتفالات المملكة بيوم التأسيس والفعاليات المصاحبة التي تتحدث عن تاريخ تأسيس المملكة وحضارتها إضافة الى الفعاليات التي تلبي حاجات الحضور والمهتمين ما يضفي رونقاً خاصاً لهذه البطولة الوطنية.