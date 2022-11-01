الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته استعدادًا لغرب آسيا.. و"الشهري" يعلن القائمة

وأعلن المدير الفني سعد الشهري قائمة "الأخضر" للبطولة، حيث ضمّت كل من: عبدالرحمن الصانبي، رائد أزيبي، محمد العبسي، بندر درويش، محمد اليامي، مشعل الصبياني، نواف المطيري، ريان حامد، حمد السياف، حسين الصبياني، عوض الناشري، نايف مسعود، محمد أبو الشامات، فيصل الغامدي، زياد الجهني، سعد الناصر، محمد القحطاني، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، خليل العبسي، ريان البلوشي، تركي المطيري، محمد مران.