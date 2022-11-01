الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته استعدادًا لغرب آسيا.. و"الشهري" يعلن القائمة

دشّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء ، تدريباته في جدة، استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
وأعلن المدير الفني سعد الشهري قائمة "الأخضر" للبطولة، حيث ضمّت كل من: عبدالرحمن الصانبي، رائد أزيبي، محمد العبسي، بندر درويش، محمد اليامي، مشعل الصبياني، نواف المطيري، ريان حامد، حمد السياف، حسين الصبياني، عوض الناشري، نايف مسعود، محمد أبو الشامات، فيصل الغامدي، زياد الجهني، سعد الناصر، محمد القحطاني، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، خليل العبسي، ريان البلوشي، تركي المطيري، محمد مران.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 وضعت الأخضر في المجموعة "الثانية" وإلى جانبه منتخبي البحرين وسوريا، في البطولة التي ستُقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر الجاري في جدة.