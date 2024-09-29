بدء العَدّ التنازلي لبطولة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض

انطلقت الورش التدريبية المجتمعية لرابطة محترفات التنس (WTA) كجزء من الاستعدادات لنهائيات بطولة رابطة محترفات التنس بالرياض.
وعادت رابطة محترفات التنس إلى العاصمة؛ لتدريب نجمات التنس السعوديات الصاعدات، بقيادة غاربيني موغوروزا، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا ومديرة بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، والسفيرة المجتمعية لرابطة محترفات التنس، جودي موراي، كما عمل الثنائي مع مدربي الاتحاد السعودي للتنس والأكاديميات المحلية لتعزيز برامج تطوير الرياضة.
وبالإضافة إلى زيارات لأكاديمية نت للتنس والمدرسة البريطانية الدولية بالرياض، أمضت موغوروزا وموراي أيضًا وقتًا مع أعضاء جمعية زهرة لسرطان الثدي، حيث تبادلن خبرات الحياة وشاركن في جلسات للتواصل من خلال قوة اللعبة.
وتُعد نهائيات رابطة محترفات التنس بالرياض جزءًا من استراتيجية الاتحاد السعودي للتنس لإلهام مليون شخص للعب التنس بحلول عام 2030، من خلال خلق المزيد من الفرص للعب التنس ومتابعته ومشاهدته على جميع المستويات، ويأتي ذلك في أعقاب النمو السريع للرياضة في المملكة، حيث تمارس اللعبة حاليًا أكثر من 14000 لاعبة.
وفي دورها كسفيرة مجتمعية لرابطة محترفات التنس، أعربت جودي موراي عن سعادتها بالتقدم المحرز في المملكة نحو تمكين لاعبات جدد لممارسة اللعبة وتعزيز تنمية الشباب في الرياضة: "تتمحور ورشات الأطفال حول تعليمهم وقضاء وقت ممتع وتجربة مهارات جديدة ورسم ابتسامة على وجوههم. إنه لأمر مُجزٍ أن نرى الأطفال يستمتعون بهذه التجربة، ويسعدنا أننا قدمنا للمدربين محتوى وتقنيات جديدة لتطوير برامجهم التدريبية بشكل أكبر في المستقبل.
تضم نهائيات رابطة محترفات التنس بالرياض لعام 2024 أفضل 8 لاعبات فردي وفرق زوجية في سباق صندوق الاستثمارات العامة لنهائيات رابطة محترفات التنس، حيث تتنافس في شكل دوري، وتحصل بطلة الفردي على كأس بيلي جين كينغ لنهائيات رابطة محترفات التنس، وتحصل بطلات الزوجي على كأس مارتينا نافراتيلوفا لنهائيات رابطة محترفات التنس.
وستتنافس أفضل لاعبات التنس في العالم في بطولات نهاية الموسم في الرياض في الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2024، مما يصنع التاريخ كأول حدث تنس نسائي محترف يُقام في المملكة العربية السعودية، وهي الأولى من شراكة مدتها ثلاث سنوات بين رابطة محترفات التنس والاتحاد السعودي للتنس، وتوفر للجماهير أسبوعًا من الرياضة والترفيه العالميين.