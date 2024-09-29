بدء العَدّ التنازلي لبطولة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض

وتُعد نهائيات رابطة محترفات التنس بالرياض جزءًا من استراتيجية الاتحاد السعودي للتنس لإلهام مليون شخص للعب التنس بحلول عام 2030، من خلال خلق المزيد من الفرص للعب التنس ومتابعته ومشاهدته على جميع المستويات، ويأتي ذلك في أعقاب النمو السريع للرياضة في المملكة، حيث تمارس اللعبة حاليًا أكثر من 14000 لاعبة.