الأخضر السعودي بـ"الأرض والجمهور" أمام العراق.. في مواجهة الحلم: التأهل لكأس العالم 2026

في قمة لا تقبل أنصاف الحلول، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره العراقي، في تمام الساعة 9:45 من مساء اليوم الثلاثاء، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام مباريات الملحق الآسيوي (الجولة الثانية - المجموعة الثانية)، بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمه.
ويسعى "الأخضر" السعودي للتأهل مباشرة "للمرة الثانية على التوالي" إلى كأس العالم، بقيادة المدير الفني الفرنسي إيرفي رينارد، الذي سبق أن قاد المنتخب في مونديال قطر 2022. ويخوض المنتخب السعودي لقاء العراق متسلّحًا بفرصتَي العبور إلى مونديال 2026، إما بالفوز أو التعادل.
التشكيل المتوقع للأخضر:
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، نواف بوشل.
خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير.
خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح أبو الشامات، فراس البريكان.
غياب "كنو":
يُذكر أن "الأخضر" يفتقد خدمات لاعبه محمد كنو في هذا اللقاء، نتيجة نيله البطاقة الحمراء في مباراة السعودية وإندونيسيا.
فتح البوابات:
تقرر فتح بوابات ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية للجماهير عند الساعة 5:45 مساءً.