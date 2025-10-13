الأخضر السعودي بـ"الأرض والجمهور" أمام العراق.. في مواجهة الحلم: التأهل لكأس العالم 2026

في قمة لا تقبل أنصاف الحلول، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره العراقي، في تمام الساعة 9:45 من مساء اليوم الثلاثاء، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام مباريات الملحق الآسيوي (الجولة الثانية - المجموعة الثانية)، بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمه.