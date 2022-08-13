قدم للنصر عرضًا رسميًّا.. "فنربخشة" يضع "فينيست أبو بكر" هدفًا رئيسيًّا للتعاقد معه

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي فنربخشة التركي يضع الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب النصر، هدفًا رئيسيًّا للتعاقد معه خلال هذه الفترة.
وقال موقع "T24": إن فنربخشة يرغب في اتخاذ خطوات ملموسة تجاه ضم اللاعب؛ لذلك بدأت إدارة النادي التركي بمحادثات رسمية مع النصر بالأمس لضم أبو بكر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأضاف الموقع: أن فنربخشة اتّخذ ذلك القرار بعد أن كشفت بعض التقارير احتمالية رحيل أبو بكر عن النصر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يذكر أن بعض الأندية القطرية أبدت رغبتها في شراء عقد ابو بكر خلال هذا الصيف، مثل: ناديي الريان والغرافة القطريين، بالإضافة لرغبة غلطة سراي التركي، والزمالك المصري في كسب خدمات المهاجم الكاميروني.
وينتهي عقد فينيست أبو بكر، الذي يلعب في مركز الهجوم مع نادي النصر في يونيو 2024، الذى انضم إليه فى صيف 2021 قادمًا من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.