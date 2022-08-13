قدم للنصر عرضًا رسميًّا.. "فنربخشة" يضع "فينيست أبو بكر" هدفًا رئيسيًّا للتعاقد معه

وينتهي عقد فينيست أبو بكر، الذي يلعب في مركز الهجوم مع نادي النصر في يونيو 2024، الذى انضم إليه فى صيف 2021 قادمًا من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.