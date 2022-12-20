هدف مهاجم الهلال "إيغالو" الأجمل.. في الجولة التاسعة من دوري روشن

حصل هدف النيجيري أوديـون إيـغـالو لاعب الهلال بمرمى الباطن، على جائزة أجمل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/2023م.
وفاز هدف النجم النيجيري بجائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء.
وسجل إيغالو هدفه بطريقة رائعة بعد أن حول عرضية زميله أندريه كاريلو بكعب القدم داخل شباك مارتن كومبانيا، مسجلاً واحدًا من أجمل أهداف دوري روشن إلى الآن.
وحصل هدف نجم الهلال، على غالبية الأصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (8٬875) صوتاً، بنسبة وصلت إلى 42،7% من الأصوات، متقدماً على هدف الإسباني ألفارو ميدران لاعب التعاون بمرمى العدالة، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 38،1%من الأصوات، فيما جاء هدف الجزائري أمير سعيود لاعب الطائي بمرمى أبها، بالمرتبة الثالثة بـ 19،3% من الأصوات.