هدف مهاجم الهلال "إيغالو" الأجمل.. في الجولة التاسعة من دوري روشن

وحصل هدف نجم الهلال، على غالبية الأصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (8٬875) صوتاً، بنسبة وصلت إلى 42،7% من الأصوات، متقدماً على هدف الإسباني ألفارو ميدران لاعب التعاون بمرمى العدالة، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 38،1%من الأصوات، فيما جاء هدف الجزائري أمير سعيود لاعب الطائي بمرمى أبها، بالمرتبة الثالثة بـ 19،3% من الأصوات.