مشاركة سعودية قياسية في بطولة السعودية الدولية للجولف ضمن فعاليات موسم الرياض 2025

ويُواصل عثمان المُلا، أوّل لاعب جولف محترف في المملكة، دوره المحوري في دعم مسيرة تطوير رياضة الجولف محلياً، بوصفه أحد أبرز ممثلي اللعبة على المستويين الوطني والدولي. وقبل احترافه في عام 2019، حقق إنجازاً تاريخياً بكونه أول لاعب سعودي يفوز ببطولة قطر المفتوحة للهواة ويتأهّل للمشاركة في بطولة قطر ماسترز 2008 للمحترفين، كما أصبح أصغر لاعب يُحرز لقب البطولة العربية للهواة في سن الحادية والعشرين.