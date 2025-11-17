مشاركة سعودية قياسية في بطولة السعودية الدولية للجولف ضمن فعاليات موسم الرياض 2025

تنطلق بطولة السعودية الدولية للجولف 2025 المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، كجزء من مهرجان WOW الذي يقدّم تجربة متكاملة تجمع الجولف والسيارات والترفيه في موقع واحد، ليكون أحد أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية في الموسم.
ويعكس هذا الأسبوع مستوى التطوّر الذي تحقّقه رياضة الجولف في المملكة، مع تأهّل سبعة لاعبين سعوديين للمشاركة في البطولة التي تُقام خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2025 في نادي الرياض للجولف، حيث تُبرز المنافسات مزيجاً يجمع بين كبار نجوم الجولف العالميين وأبرز المواهب الوطنية الصاعدة.
ويُشارك كلٌّ من عثمان المُلا، وفيصل سلهب، وخالد عطية، وسعود الشريف، وشيرغو الكردي، إلى جانب الأمير خالد الفيصل وخالد القنيبط، في تمثيل المملكة العربية السعودية خلال نسخة هذا العام من البطولة، ضمن جهود مستمرة لتعزيز حضور المواهب الوطنية في المنافسات الدولية وتطوير منظومة الجولف السعودية.
ويُواصل عثمان المُلا، أوّل لاعب جولف محترف في المملكة، دوره المحوري في دعم مسيرة تطوير رياضة الجولف محلياً، بوصفه أحد أبرز ممثلي اللعبة على المستويين الوطني والدولي. وقبل احترافه في عام 2019، حقق إنجازاً تاريخياً بكونه أول لاعب سعودي يفوز ببطولة قطر المفتوحة للهواة ويتأهّل للمشاركة في بطولة قطر ماسترز 2008 للمحترفين، كما أصبح أصغر لاعب يُحرز لقب البطولة العربية للهواة في سن الحادية والعشرين.
ويُشارك إلى جانب حامل لقب بطولة السعودية الدولية مرتين وبطل إحدى البطولات الكبرى داستن جونسون، كلٌّ من أبطال الماسترز سيرجيو غارسيا وباتريك ريد، وبطلي البطولة المفتوحة لويس أوستويزن وكاميرون سميث، إضافةً إلى المصنّف الأول عالمياً سابقاً مارتن كايمر، وبطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2010 غرايم ماكدويل.
وتُقدّم نسخة هذا العام بُعداً جديداً مع إطلاق مهرجان WOW، الذي يجمع بين منافسات الجولف العالمية والسيارات الفاخرة والموسيقى الحيّة، ليُقدّم فعالية متكاملة تُبرز تكامل الرياضة والترفيه والثقافة كأحد أبرز عناصر موسم الرياض 2025.