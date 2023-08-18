الاتفاق يعلن غياب قائده جوردان هندرسون عن مواجهة الحزم

أعلن نادي الاتفاق غيابَ قائد الفريق الكروي الأول، الإنجليزي جوردان هندرسون، عن مواجهة الحزم، مساء اليوم الجمعة؛ بسبب وعكة صحية.
ونشر النادي التقرير الطبي لإصابة اللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، تويتر سابقًا؛ قال فيه: "وعكة صحية تمنع اللاعب جوردان هندرسون من المشاركة في مباراة الحزم".
وأضاف النادي: "سيخضع اللاعب للعلاج والراحة حتى يتماثل للشفاء، وسيعود للتدريبات نهاية عطلة الأسبوع الحالي بعد تماثله للشفاء".
كما سيغيب عن تشكيلة الاتفاق اللاعب سنوسي هوساوي؛ للإصابة أيضًا، نتيجة تعرضه لشد عضلي خلال مباراة النصر الماضية؛ حيث سيخضع اللاعب لأشعة الرنين المغناطيسي للتأكد من نوع الإصابة.
يشار إلى أن الاتفاق سيلاقي في وقت لاحق من مساء يوم الجمعة الحزمَ على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.