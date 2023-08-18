الاتفاق يعلن غياب قائده جوردان هندرسون عن مواجهة الحزم

يشار إلى أن الاتفاق سيلاقي في وقت لاحق من مساء يوم الجمعة الحزمَ على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.