الرياض تحتضن قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في 27 أكتوبر بمشاركة 21 دولة

تستعد العاصمة الرياض يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025م لإجراء قرعة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لرياضة رجال الإطفاء والمنقذين (ISFFR)، بتنظيمٍ مشترك بين المديرية العامة للدفاع المدني والاتحاد الدولي، وبمشاركة إحدى وعشرين دولة من مختلف قارات العالم.
وستُقام مراسم القرعة في مقر اللجنة المنظمة بالرياض، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي ورؤساء الوفود المشاركة والحكام الدوليين، وذلك تمهيدًا لانطلاق المنافسات الرسمية يوم الثلاثاء 28 أكتوبر. وستُجرى القرعة وفق لوائح الاتحاد الدولي التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المنتخبات، حيث ستُحدَّد نتائجها ترتيب المشاركين في المسابقات الفردية والجماعية وجدول الانطلاقات الرسمية.
وتتضمن البطولة أربع مسابقات رئيسة هي تسلّق السلم ذي الخطّاف، وسباق 100 متر مع الحواجز، وسباق التتابع 4×100 متر، وسباق المكافحة، التي تُبرز الجوانب المهارية والبدنية والمهنية لرجال الإطفاء والإنقاذ.
وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة العالمية في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها الريادية في مجالات الدفاع المدني والسلامة العامة، وتطوير مهارات رجال الإطفاء والإنقاذ، وإبراز قدراتهم في منافسات دولية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
ويُتوقّع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات القادمة من آسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يعكس الثقة الدولية في قدرة المملكة على تنظيم الفعاليات الرياضية المتخصصة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.