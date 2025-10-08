الرياض تحتضن قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في 27 أكتوبر بمشاركة 21 دولة

وستُقام مراسم القرعة في مقر اللجنة المنظمة بالرياض، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي ورؤساء الوفود المشاركة والحكام الدوليين، وذلك تمهيدًا لانطلاق المنافسات الرسمية يوم الثلاثاء 28 أكتوبر. وستُجرى القرعة وفق لوائح الاتحاد الدولي التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المنتخبات، حيث ستُحدَّد نتائجها ترتيب المشاركين في المسابقات الفردية والجماعية وجدول الانطلاقات الرسمية.