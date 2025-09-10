بمنصب مساعد للمدير الرياضي.. أسامة هوساوي ينضم للمنظومة الإدارية في الأهلي

أعلنت شركة نادي الأهلي عن تعيين قائد المنتخب السعودي الدولي السابق ولاعب الفريق الأسبق أسامة هوساوي في منصب مساعد المدير الرياضي. ويأتي هذا القرار في إطار توجه النادي للاستفادة من الكفاءات الوطنية التي جمعت بين التجربة الميدانية والرؤية الإدارية الحديثة، بما يعزز المنظومة الفنية والإدارية ويدعم طموحات الأهلي في المرحلة المقبلة.
مسيرة هوساوي
ويمتلك هوساوي مسيرة حافلة بالإنجازات؛ حيث مثّل المنتخب الوطني في 135 مباراة دولية، وقاد الأخضر في كأس العالم 2018، كما شارك في ثلاث نسخ من كأس آسيا وأربع بطولات خليجية، وعدد من التصفيات القارية والعالمية. وعلى صعيد الأندية، ارتدى قميص الأهلي بين عامي 2012 و2016، وأسهم خلال تلك الفترة في تحقيق ثلاث بطولات، مثبتًا مكانته كأحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة السعودية.
وبعد اعتزاله عام 2018، واصل هوساوي مسيرته في كرة القدم عبر مواقع إدارية وفنية متعددة؛ حيث أسس رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، وتولى مناصب في نادي شاتورو الفرنسي، كما عمل نائبًا للمدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ويحمل هوساوي رخصة UEFA فئة A من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلى جانب ماجستير في إدارة كرة القدم من أكاديمية FBA، ودبلوم في الإدارة الرياضية من جامعة ريال مدريد، وبكالوريوس في العلاقات العامة من جامعة الملك عبدالعزيز.
ثقة النادي
ويعكس هذا التعيين ثقة النادي الأهلي في أبنائه الذين جمعوا بين التجربة الميدانية والمعرفة الأكاديمية، ترجمةً لحرصه الدائم على صناعة بيئة احترافية قادرة على إعداد جيل جديد من اللاعبين، وتعزيز مكانة النادي الأهلي محليًا وقاريًا وعالميًا.