بمنصب مساعد للمدير الرياضي.. أسامة هوساوي ينضم للمنظومة الإدارية في الأهلي

وبعد اعتزاله عام 2018، واصل هوساوي مسيرته في كرة القدم عبر مواقع إدارية وفنية متعددة؛ حيث أسس رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، وتولى مناصب في نادي شاتورو الفرنسي، كما عمل نائبًا للمدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ويحمل هوساوي رخصة UEFA فئة A من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلى جانب ماجستير في إدارة كرة القدم من أكاديمية FBA، ودبلوم في الإدارة الرياضية من جامعة ريال مدريد، وبكالوريوس في العلاقات العامة من جامعة الملك عبدالعزيز.