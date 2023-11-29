أندية سعودية تُنَافس الدوري الأمريكي على الفوز بخدمات أوريول روميو

جدير بالذكر أن روميو، البالغ من العمر 32 عامًا، كان قد انضم إلى برشلونة في يوليو الماضي خلال الموسم الصيفي قادمًا من جيرونا، كما لعب سابقًا لعدة أندية مثل: تشيلسي، فالنسيا (إعارة)، شتوتغارت (إعارة)، ساوثهامبتون.