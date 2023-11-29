أندية سعودية تُنَافس الدوري الأمريكي على الفوز بخدمات أوريول روميو

كشفت صحيفة "ESPN" عن اهتمام أندية الدوري السعودي بالإسباني أوريول روميو، لاعب برشلونة الإسباني، وحرصها على ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأفادت الصحيفة بأن لاعب خط وسط برشلونة يجذب اهتمام الأندية السعودية وأندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، بالإضافة إلى اهتمام جيرونا الإسباني بالتعاقد معه في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن أوريول روميو، قد يغادر برشلونة إما في يناير أو في نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد اهتمام العديد من الأندية باللاعب الإسباني.
جدير بالذكر أن روميو، البالغ من العمر 32 عامًا، كان قد انضم إلى برشلونة في يوليو الماضي خلال الموسم الصيفي قادمًا من جيرونا، كما لعب سابقًا لعدة أندية مثل: تشيلسي، فالنسيا (إعارة)، شتوتغارت (إعارة)، ساوثهامبتون.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، يلعب أوريول للمنتخب الإسباني منذ 2019، وتبلغ قيمته السوقية نحو 5 ملايين يورو.