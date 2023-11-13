الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف مواجهة للاتحاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه اليوم الاثنين على ملعبه بالنادي، ذلك ضمن تحضيرات الفريق لاستضافة الاتحاد يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري روشن السعودي.
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على تمارين تقوية في الصالة الرياضية بالنادي، ثم تمارين الإحماء، تلا ذلك تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة عبر مجموعتين، ثم خاض لاعبو الفريق تدريباً لياقياً بالجري، ثم نفذ اللاعبون تدريباً تكتيكياً، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.