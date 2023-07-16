مانشستر سيتي يرد على أخبار اتفاق رياض محرز مع الأهلي على طريقته

ألمح نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى بقاء نجمه الجزائري رياض محرز في صفوفه الموسم المقبل، رداً على الأنباء المنتشرة عن توصل نادي الأهلي السعودي لاتفاق مع النجم الجزائري للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر بطل دوري أبطال أوروبا عبر حسابه الرسمي باللغة العربية في موقع "تويتر" صورة للنجم الجزائري رياض محرز وهو يشير بعلامة النصر وأرفقها بتعليق مقتضب: "ساحر العرب لدينا".
وحظيت تدوينة مانشستر سيتي بتفاعل كبير بعد وقت قصير من نشرها، حيث حصدت أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة وأكثر من 5 آلاف إعجاب وقرابة ألف تعليق .
وأثارت تلك التغريدة حالة من الجدل، حيث اعتبرها البعض إشارة إلى بقاء النجم الجزائري مع مانشستر سيتي وعدم رحيله لنادي الأهلي.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي أهلي جدة العائد حديثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين توصل لاتفاق مع الجزائري الدولي رياض محرز للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
يذكر أن محرز (32 عامًا) يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى العام 2025، وقد ساهم خلال الموسم الماضي في تحقيق مانشستر سيتي أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.