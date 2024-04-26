الهلال يواصل الابتعاد في الصدارة بثلاثية الفتح

واصل فريق الهلال مسلسل انتصاراته في الدوري، مضيفاً الفتح إلى قائمة ضحاياه بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض لحساب منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023/2024.