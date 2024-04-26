الهلال يواصل الابتعاد في الصدارة بثلاثية الفتح

واصل فريق الهلال مسلسل انتصاراته في الدوري، مضيفاً الفتح إلى قائمة ضحاياه بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض لحساب منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023/2024.
فشل الفريقان في استغلال الفرص كافة التي أُتيحت لهما أمام المرميين من أجل زيارة الشباك؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
بادر الضيوف لافتتاح باب التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر محترفه الأرجنتيني لوكاس زيلاريان من تصويبة قوية عجز الحارس ياسين بونو عن التصدي لها لتعانق الشباك وذلك في الدقيقة 57.
فرحة الفتح لم تدم طويلاً سوى دقيقة واحدة حيث تمكن الهلال من تعديل النتيجة عن طريق البرازيلي ميشايل ديلغادو برأسية جميلة مستغلاً خطأ فادحاً من الحارس في إبعاد الكرة.
وأضاف البرتغالي روبين نيفيز الهدف الثاني للهلال من علامة الجزاء في الدقيقة 74 احتسبها الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبوليس نتيجة التدخل العنيف من مدافع الفتح على محمد القحطاني لاعب الهلال.
وأطلق المدافع علي البليهي رصاصة الرحمة في شباك الفتح بإحرازه ثالث الأهداف في الوقت القاتل بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك وذلك في الدقيقة (90+15).
بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة، وتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي في حين توقف رصيد الفتح عند 40 نقطة في المركز السابع.