على ميدان نادي سباقات الخيل بالرياض.. "نجيب الزمان" يتوَّج بكأس رئيس دولة الإمارات

شهد ميدان الملك عبدالعزيز نهاية الأسبوع السادس إقامة عدة كؤوس على مدار ثلاثة أيام في ختام عطلة الأسبوع.
وكان السباق الأبرز كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للخيل العربية الأصيلة المصنَّف دوليًا بدرجة ليستد سباقي، وقد اقتنص الفوز به الجواد نجيب الزمان العائد ملكيته لإسطبل صفوة العاديات.
وذهب كأس وزارة الداخلية المصنَّف ضمن كؤوس الفئة الثالثة محليًا لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، عبر الجواد سلفان بقيادة الخيّال ريكاردو فيريرا.
وتألّق الإسطبل السماوي للمالك عبدالإله الموسى بتحقيقه الفوز بـ كأس وزارة العدل (الفئة الثالثة محليًا) بواسطة الجواد بدر السماوي وامتطى صهوته الخيّال فهد الفريدي.
وكان الجواد جهدون قد حصد أولى كؤوس الأسبوع، كأس أمريكا اللاتينية للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بإشراف سامي الحرابي وقيادة ريكاردو فيريرا.
وفي سباقات السبت، خطف الجواد تويجري للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح كأس سلطان راعي القودة بأداء فاخر وكبير، معلنًا حضوره للاستحقاقات الكبرى، وأشرف على تدريبه ثامر الديحاني وقاده الخيّال ريكاردو فيريرا.
واختُتمت أبرز الأشواط بـ جائزة عبدالله عبدالمحسن البسام التقديرية التي ذهبت للفرس كوافل للمالك فواز محارب المشرافي، وأشرف على تدريبها إبراهيم المشرافي، وقادها الخيّال إياد الطريسي.