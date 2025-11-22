على ميدان نادي سباقات الخيل بالرياض.. "نجيب الزمان" يتوَّج بكأس رئيس دولة الإمارات

وفي سباقات السبت، خطف الجواد تويجري للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح كأس سلطان راعي القودة بأداء فاخر وكبير، معلنًا حضوره للاستحقاقات الكبرى، وأشرف على تدريبه ثامر الديحاني وقاده الخيّال ريكاردو فيريرا.