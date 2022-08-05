سباق الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2022 يدخل مرحلة الحسم

في المقابل، يلتقي فريقا فيتيل الفيتنامي وكوالالمبور سيتي في اليوم التالي، على إستاد ثونغ نهات، الفائز في هذه المباراة سيستضيف نهائي منطقة آسيان لمواجهة الفائز من لقاء ماكاسار وقدح دار الأمان يوم 24 أغسطس.