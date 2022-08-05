سباق الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2022 يدخل مرحلة الحسم

بعد مرحلة المجموعات المكثفة، أصبح المنافسون في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022 على استعداد تام للمنافسة على اللقب، وذلك عندما يبدأون خوض مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة التي تنطلق يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022.
مع وجود 12 نادياً طموحاً يتطلعون إلى رفع الكأس القارية، تم إعداد المسرح لمواجهات واعدة تؤدي إلى النهائي المهم للغاية والمقرر في 22 أكتوبر.
يبدأ الطريق إلى النهائي مع قبل نهائي منطقة آسيان عندما يستضيف الفائز بصدارة المجموعة الثامنة، ماكاسار من إندونيسيا متصدر المجموعة السابعة قدح دار الأمان من ماليزيا على إستاد كابتن آي وايان ديبتا يوم 9 أغسطس.
في المقابل، يلتقي فريقا فيتيل الفيتنامي وكوالالمبور سيتي في اليوم التالي، على إستاد ثونغ نهات، الفائز في هذه المباراة سيستضيف نهائي منطقة آسيان لمواجهة الفائز من لقاء ماكاسار وقدح دار الأمان يوم 24 أغسطس.
في نهائي منطقة الوسط، سوف يستضيف خوجاند من طاجيكستان، الذي تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، نظيره سوغديانا من أوزبكستان على ستاد 20 عامًا من الاستقلال الطاجيكي يوم 17أغسطس .
وينضم الفائز إلى إيسترن لونغ ليونز من هونغ كونغ وموهون باغان من الهند - بطلي منطقتي الشرق والجنوب على التوالي - بالإضافة إلى بطل منطقة آسيان في قبل نهائي المناطق المقرر في 6 و7 سبتمبر.
بعد انسحاب فريق إيسترن لونغ ليونز من استضافة إحدى مباريات قبل نهائي المناطق، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المباراة ستقام الآن على أرض بطل منطقة الوسط إما في طاجيكستان أو أوزبكستان يوم 6 سبتمبر.
وسوف يستضيف فريق موهون باغان مباراة قبل النهائي الثانية للمناطق أمام الفائز في نهائي منطقة آسيان في اليوم التالي.
في قبل نهائي منطقة الغرب، يستضيف العربي الكويتي فريق السيب العُماني على إستاد نادي الكويت الرياضي يوم 5 سبتمبر، بينما تقام المباراة البحرينية الخالصة بين الرفاع الشرقي والرفاع في اليوم التالي.
ويتأهل الفائزان في قبل نهائي منطقة الغرب إلى نهائي منطقة الغرب، الذي سوف يستضيفه الفائز من لقاء العربي والسيب، وذلك يوم 4 أكتوبر.
ستبلغ مرحلة الأدوار الإقصائية المثيرة ذروتها بعد ذلك في نهائي البطولة الذي سيقام على أرض بطل المناطق أمام الفائز في نهائي منطقة الغرب في 22 أكتوبر.