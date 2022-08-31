القادم من الاتحاد.. عودة "الجبرين" تدعم أوراق الرائد

وكانت إدارة الباطن قد وقّعت عقدًا مع عبدالعزيز الجبرين لاعب وسط الاتحاد، لمدة موسم رياضي واحد، في يونيو الماضي لتمثيل الفريق الكروي الأول، لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.