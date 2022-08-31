القادم من الاتحاد.. عودة "الجبرين" تدعم أوراق الرائد

أعلن نادي الرائد، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع لاعب خط الوسط عبدالعزيز الجبرين لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وكانت إدارة الباطن قد وقّعت عقدًا مع عبدالعزيز الجبرين لاعب وسط الاتحاد، لمدة موسم رياضي واحد، في يونيو الماضي لتمثيل الفريق الكروي الأول، لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.
كما أعلنت إدارة نادي الرائد تعاقدها مع عبدالملك الشمري لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، ليمثل بموجبه الفريق؛ حسبما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".