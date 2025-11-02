مشاركة 199 لاعبًا من 29 ناديًا.. وتنظيم مميز من نادي نيوم

ونجح فريق الحريق في فرض حضوره وتحقيق المركز الأول برصيد 577 نقطة، بعد أداء مميز ومستوى فني عالٍ، فيما جاء فريق الشباب ثانيًا بـ423 نقطة، وحلّ نادي جدة ثالثًا بـ214 نقطة، تلاه القادسية رابعًا بـ213 نقطة، في ختام مثير كشف عن مواهب واعدة تبشّر بمستقبل مشرق للتايكوندو السعودي.