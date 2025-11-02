مشاركة 199 لاعبًا من 29 ناديًا.. وتنظيم مميز من نادي نيوم

تُوّج فريق الحريق للتايكوندو بلقب بطولة المملكة التأهيلية لفئة الناشئين (المجموعة الأولى)، التي استضافتها صالة جامعة تبوك بتنظيم من نادي نيوم، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري، وسط أجواء تنافسية كشفت عن تطور لافت لرياضة التايكوندو في المملكة.
وشهدت البطولة مشاركة 29 فريقًا من مختلف مناطق المملكة، ضمّت 199 لاعبًا تنافسوا على مدى ثلاثة أيام في 172 مباراة، أدارها 42 حكمًا وحكمة على أربعة ميادين داخل الصالة، وسط حضور جماهيري لافت من العائلات ومحبي اللعبة.
ونجح فريق الحريق في فرض حضوره وتحقيق المركز الأول برصيد 577 نقطة، بعد أداء مميز ومستوى فني عالٍ، فيما جاء فريق الشباب ثانيًا بـ423 نقطة، وحلّ نادي جدة ثالثًا بـ214 نقطة، تلاه القادسية رابعًا بـ213 نقطة، في ختام مثير كشف عن مواهب واعدة تبشّر بمستقبل مشرق للتايكوندو السعودي.
وشهدت مراسم التتويج حضور رئيس اللجان الفنية والإدارية بالاتحاد السعودي للتايكوندو عبدالله العسيري، ومدير الألعاب المختلفة بنادي نيوم شريف الزير، اللذين عبّرا عن سعادتهما بالمستوى الفني والتنظيمي العالي للبطولة، مشيدَين بالروح الرياضية والانضباط الذي أبداه اللاعبون والحكام.
وأكد "العسيري" أن المستويات الفنية التي ظهرت بها الأندية تعكس نقلة نوعية في أداء الفئات السنية، مثمنًا جهود اللجان المنظمة والعاملين على نجاح البطولة. كما أشار إلى أن مثل هذه البطولات تُعدّ منصة لاكتشاف وصقل المواهب لتكون نواة لجيل قادر على تمثيل المملكة في المحافل القارية والعالمية.
وختم بتأكيده أن الظهور اللافت لفريق الحريق يعكس قوة العمل الفني ووضوح الرؤية داخل النادي، مما يجعله من الفرق الواعدة على مستوى المملكة.