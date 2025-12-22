نخبة آسيا.. الاتحاد يستضيف ناساف الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الـ6

ويدخل الاتحاد اللقاء بروح تنافسية عالية، ساعيًا إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء قوي يعكس جاهزيته الفنية، خاصةً بعد المعسكر الإعدادي، إذ تُعد هذه المواجهة أول اختبار بعد فترة التوقف، ويؤكد من خلالها حضوره كأحد أبرز الفرق المرشحة للمنافسة، في ظل الاستقرار الذي يعيشه الفريق على المستويين الفني والبدني.