لإعداد جيل نحو مونديال 34.. 9 مشاريع ترسم خارطة مستقبل المنتخبات السنية لكرة القدم

وشهدت محافظةُ الطائف، يوليو الماضي، اختتامَ أول نسخة من بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، والتي استهدفت اللاعبين مواليد 2010، بمشاركة 14 منتخبًا إقليميًّا مثّلهم 258 لاعبًا تمّ اختيارهم من الأندية العامة والخاصة والأكاديميات المعتمدة ومراكز التدريب الإقليمية، وجاءت البطولة بهدف اكتشاف المواهب في سنٍّ مبكّرة والعمل على صقلها وتطويرها من خلال اختيار اللاعبين الأبرز فنيًّا في المنتخبات، والعمل على مشاركتهم في العديد من البطولات والدورات الودية، وستكون أولى المشاركات في نهاية أغسطس الجاري بإسبانيا، على أنْ تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي بطولة المنتخبات الإقليمية للموسم الرياضي المقبل على 4 فئات عمرية، من سنّ 11 عامًا وحتى 14 عامًا؛ للوصول إلى أكبر عدد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الأعمار.