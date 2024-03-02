رياضة

"سعود عبدالحميد": الاتحاد فريقي السابق ومن الطبيعي ألا أحتفل بالتسجيل في مرماه

لاعب الهلال: الفوز منحنا دافعاً للاقتراب من اللقب ونركّز في مبارياتنا القادمة
سعود عبدالحميد
سعود عبدالحميد

بارك اللاعب سعود عبدالحميد؛ لجماهير فريقه الهلال، الفوز في الكلاسيكو أمام الاتحاد، والاقتراب من لقب الدوري.

وانتهت مباراة الكلاسيكو، مساء أمس، بفوز الهلال على الاتحاد بنتيجة (3 / 1)، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودية للمحترفين.

وقال "سعود عبد الحميد" لاعب الهلال: "ألف مبروك لجماهيرنا، كنا نطمح للفوز، ليعطينا دافعاً للأمام، نحن نعطى كل مباراة حقها، وسنفكر في مبارياتنا القادمة".

وتابع لاعب الهلال، قائلاً: "كنت ألعب في ‎وقتٍ سابقٍ بالاتحاد، ومن الطبيعي ألا أحتفل بالهدف الذي أحرزته".

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