نيابة عن "خالد الفيصل".. محافظ الطائف يتوّج الجواد "وقتك" بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة

وشهد ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الطائف، عصر الجمعة، منافسات الحفل التاسع من موسم سباقات الطائف 2025، الذي تضمن عشرة أشواط متنوعة الفئات والدرجات للخيل العربية الأصيلة، من بينها الشوط العاشر على كأس إمارة المنطقة، والذي جمع نخبة الخيل في ميدان السباق.