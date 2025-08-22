نيابة عن "خالد الفيصل".. محافظ الطائف يتوّج الجواد "وقتك" بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة

نيابةً عن الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، توّجَ الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، أمس الجمعة، الجواد "وقتك" بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك بقيادة الخيال عادل الفريدي، وتدريب عبدالعزيز الموسى.
وشهد ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الطائف، عصر الجمعة، منافسات الحفل التاسع من موسم سباقات الطائف 2025، الذي تضمن عشرة أشواط متنوعة الفئات والدرجات للخيل العربية الأصيلة، من بينها الشوط العاشر على كأس إمارة المنطقة، والذي جمع نخبة الخيل في ميدان السباق.