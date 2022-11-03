يستمر حتى 5 نوفمبر .. كأس الأولمبية السعودية للهجن يختتم ثالث أيامه على ميدان تبوك

وانطلقت منافسات الفترة المسائية لفئة الجذاع بعشرة أشواط، منها أربعة أشواط خصصت للكؤوس، حيث انتزعت صدارة الشوط الأول وكأس الجذاع بكار مفتوح المطية «عهد» المملوكة للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، فيما انتزع كأس الجذاع قعدان مفتوح «ضبيان» لسليمان عبد الله بن سليم، وحققت كأس الجذاع العام بكار والتوقيت الأسرع خلال الفترة المسائية «مرضية» لهجن سعودي برونكس للمالك من الولايات المتحدة الأمريكية قاسم بوناصر، بينما حقق «متعب» كأس الجذاع قعدان عام لمالكه عبد العزيز معلاء السهلي.