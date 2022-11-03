يستمر حتى 5 نوفمبر .. كأس الأولمبية السعودية للهجن يختتم ثالث أيامه على ميدان تبوك

اختتمت اليوم سباقات فئة الجذاع ضمن منافسات اليوم الثالث من أيام كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل الخامس من شهر نوفمبر الحالي، بإقامة 24 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية، وذلك على أرضية ميدان تبوك للهجن.
وشهدت منافسات الجذاع انطلاق 14 شوطًا في الفترة الصباحية، كان أبرزها تحقيق عبد العزيز معلاء السهلي صدارة الشوط الأول والتوقيت الأسرع في الفترة الصباحية بعد فوز المطية «الغالية»، فيما أحرز صدارة الشوط الثاني القعود «لولاس» لمالكه عبد العزيز معلاء السهلي، وانتزعت المطية «فتنة» لمالكها بدر بندر العتيبي صدارة الشوط الثالث، بينما حل بالمركز الأول في الشوط الرابع القعود «عنوان» لمالكه عبد الله سعد المري.
وانطلقت منافسات الفترة المسائية لفئة الجذاع بعشرة أشواط، منها أربعة أشواط خصصت للكؤوس، حيث انتزعت صدارة الشوط الأول وكأس الجذاع بكار مفتوح المطية «عهد» المملوكة للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، فيما انتزع كأس الجذاع قعدان مفتوح «ضبيان» لسليمان عبد الله بن سليم، وحققت كأس الجذاع العام بكار والتوقيت الأسرع خلال الفترة المسائية «مرضية» لهجن سعودي برونكس للمالك من الولايات المتحدة الأمريكية قاسم بوناصر، بينما حقق «متعب» كأس الجذاع قعدان عام لمالكه عبد العزيز معلاء السهلي.