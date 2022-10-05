الأهلي يواصل نزيف النقاط بدوري يلو بتعادله مع جدة

خيم التعادل الإيجابي (1-1) على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مع جاره فريق جدة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
افتتح هيثم عسيري أهداف المباراة لمصلحة فريقه الأهلي عند الدقيقة 26 وأدرك فريق جدة التعادل عن طريق البراء باعظيم في الدقيقة 58 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة حيث أضاف الأهلي نقطة لرصيده الذي أصبح 9 نقاط وضعته بالمركز السابع، مبتعداً بفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق الأخدود، كما رفع فريق جدة رصيده إلى 9 نقاط أيضاً احتل من خلالها المركز الثامن.