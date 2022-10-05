الأهلي يواصل نزيف النقاط بدوري يلو بتعادله مع جدة

خيم التعادل الإيجابي (1-1) على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مع جاره فريق جدة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.