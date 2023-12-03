تَعرّف على ترتيب هدافي دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ15

لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في صدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ15 برصيد 15 هدفًا.
واحتل المركز الثاني الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال برصيد 13 أهداف؛ فيما جاء الكاميروني نكودو لاعب ضمك بالمركز الثالث برصيد 11 هدفًا.
وتقاسم المركز الرابع كل من النجم البرازيلي مالكوم لاعب الهلال، والفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد؛ إذ نجحا في تسجيل 9 أهداف خلال هذا الموسم.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.. ويأتي في المركز الثالث الأهلي برصيد 30 نقطة يليه الاتحاد برصيد 28 نقطة.