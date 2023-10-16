اتحاد البولو يعلن عن روزنامة الموسم الجديد.. تعرّف عليها

أعلن الاتحاد السعودي للبولو، عن روزنامة بطولات الموسم الجديد 2023 – 2024، التي تضمنت ست بطولات، وحدد الاتحاد الجمعة المقبل 20 أكتوبر 2023، موعداً لانطلاق أولى المسابقات ببطولة الكأس الفضية في نسختها الثانية، التي ستقام في ميدان البولو بمنتج نوفا للفروسية (غرب الرياض)، تليها ثلاث بطولات تقام في نوفمبر، وهي بطولة الكأس الذهبية في الرياض، وكأس دبي للبولو في دبي، وكأس الرياض.
وتقام بطولة كأس بولو الصحراء بنسختها الثالثة في العلا خلال شهر يناير 2024، فيما تختتم روزنامة الموسم ببطولة كأس السيدات للبولو التي ستقام للمرة الأولى بمدينة الرياض في الأول من فبراير 2024.
وكان الاتحاد السعودي للبولو قد أنهى اتفاقيات مع الرعاة، لتفعيل الأنشطة المصاحبة للبطولات والبرامج الترفيهية لجذب المهتمين باللعبة من كافة شرائح المجتمع.