هدف فهد الرشيدي الأول بمرمى الاتحاد الأجمل في الجولة 25 من دوري روشن

وحصل هدف لاعب التعاون على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم" ٣٤٬٣٧٤" صوتًا، بنسبة وصلت إلى 52،9% من الأصوات، متقدمًا على هدف النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب بمرمى الفتح، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ40،9% من الأصوات، فيما جاء هدف البرتغالي فابيو مارتينيز لاعب الخليج بمرمى الاتفاق في المرتبة الثالثة بـ6،2% من الأصوات.