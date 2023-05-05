هدف فهد الرشيدي الأول بمرمى الاتحاد الأجمل في الجولة 25 من دوري روشن

حصل هدف فهد الرشيدي لاعب التعاون بمرمى الاتحاد، على جائزة أجمل أهداف الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022 /2023م.
وفاز هدف اللاعب السعودي الأول في المباراة بجائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة.
يشار إلى أن الرشيدي سجل هدفي الانتصار لفريقه في تلك المباراة، والتي انتهت "2-1"؛ حيث سجل هدفه الأول الفائز بالجائزة بطريقة مميزة بعدما كسر مصيدة التسلل لينفرد على إثرها بالمرمى ويواجه الحارس غروهي، قبل أن يطلق تصويبة قوية استقرت في الشباك عند الدقيقة 17.
وحصل هدف لاعب التعاون على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم" ٣٤٬٣٧٤" صوتًا، بنسبة وصلت إلى 52،9% من الأصوات، متقدمًا على هدف النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب بمرمى الفتح، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ40،9% من الأصوات، فيما جاء هدف البرتغالي فابيو مارتينيز لاعب الخليج بمرمى الاتفاق في المرتبة الثالثة بـ6،2% من الأصوات.