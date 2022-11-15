بمشاركة أبرز نجوم التنس العالميين.. طرح تذاكر كأس الدرعية للتنس أمام الجمهور

يبدأ اليوم، طرح تذاكر بطولة "كأس الدرعية للتنس"، التي تنظمها وزارة الرياضة، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية، في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 لاعباً من أبرز نجوم التنس العالميين، من بينهم 5 لاعبين في قائمة الترتيب العالمي لأفضل 20 لاعباً، حيث يمكن للزوار وعشاق الرياضة ولعبة التنس مـن داخـل وخـارج المملكـة الحصول على التذاكر عبـر الموقـع الرسـمي للموسم مـن خـلال الرابـط:
3 ملايين دولار
وتحتضن الدرعية التاريخية منافسات هذا الحدث الرياضي العالمي، حيث يتنافس مجموعة من لاعبي التنس المصنفين عالمياً على جوائز البطولة، التي تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي، وتنطلق فعاليات بطولة الدرعية بمباريات الدور الأول في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، ليتأهل أول 4 لاعبين مصنفين للدور ربع النهائي، فيما سيشارك الفريق المهزوم في بطولة الزوجي في 9 ديسمبر، بالتزامن مع إقامة مباريات ربع وثمن نهائي الفردي، على أن يقام نهائي بطولة الفردي والزوجي في اليوم الختامي 10 ديسمبر.
حامل اللقب
ويتصدر قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة حامل لقب كأس الدرعية للتنس 2019 دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالمياً من قِبل رابطة محترفي التنس، واللاعب أندري روبليف المصنف السابع، وتايلور فريتز المصنف التاسع، وكذلك البطل الأولمبي ألكسندر زفيريف الذي يأتي في المرتبة الـ 12 بقائمة التصنيف العالمي، وكاميرون نوري المصنف 14، واللاعب نيك كيريوس المصنف 22 عالمياً، ودومينيك تيم المصنف 102،
إضافة إلى اللاعب ستان فافرينكا المصنف 150 عالمياً، فيما سيتم الإعلان قريباً عن المزيد من اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة.
فئات التذاكر
ومن المقرر طرح التذاكر ضمن عدة فئات تبدأ من 100 ريال، حيث سيتاح للجمهور والزوار وعشاق لعبة التنس من داخل المملكة وخارجها الاستمتاع بمنافسات البطولة الدولية، والتنافس بين نجوم التنس العالميين، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة المصاحبة في قرية الدرعية الرياضية، وكذلك الحفلات الغنائية والموسيقية للفنانين العالميين على مدار أيام البطولة، إلى جانب المطاعم والمقاهي المتنوعة، والعديد من المفاجآت.
وتتيح التذاكر لفئة كبار الشخصيات لحامليها جملة من الميزات وأبرزها؛ الدخول إلى حي البجيري المُطل على حي الطريف التاريخي، أحد أشهر المواقع التراثية العالمية والمدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، والقيام بجولة سياحية في الدرعية كوجهة تاريخية وثقافية تمثل جزءاً من الثقافة والبعد الحضاري للمملكة، وغيرها من الخدمات الأخرى.
النسخة الثانية
وتُعد "كأس الدرعية للتنس" في دورتها الثانية التي ستقام على مدار ثلاثة أيام ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 من أهم بطولات التنس على الصعيد الدولي؛ لقيمة جوائزها المالية الكبيرة، ومشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالمياً، إضافة إلى أنها تمثل فرصة مثالية للاستعداد للموسم الجديد والتنافس الرياضي القوي بالنسبة للاعبين، حيث حققت بطولة الدرعية للتنس 2019 التي فاز بلقبها اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف نجاحاً رياضياً كبيراً في موسم الدرعية الأول، واستطاع جذب آلاف المشجّعين من داخل المملكة وخارجها.
ويشهد موسم الدرعية بنسخته الثانية الكرنفال الرياضي والترفيهي والثقافي العالمي إقامة حزمة من البطولات والفعاليات الدولية على مدى 4 أشهر، بمشـاركة نخبـة مـن ألمـع نجـوم الرياضة العالمية، وحضور كبير مــن الزوار والسياح وعشــاق الرياضــات المختلفــة مــن داخــل المملكــة وخارجهــا.