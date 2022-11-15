بمشاركة أبرز نجوم التنس العالميين.. طرح تذاكر كأس الدرعية للتنس أمام الجمهور

حامل اللقب

ويتصدر قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة حامل لقب كأس الدرعية للتنس 2019 دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالمياً من قِبل رابطة محترفي التنس، واللاعب أندري روبليف المصنف السابع، وتايلور فريتز المصنف التاسع، وكذلك البطل الأولمبي ألكسندر زفيريف الذي يأتي في المرتبة الـ 12 بقائمة التصنيف العالمي، وكاميرون نوري المصنف 14، واللاعب نيك كيريوس المصنف 22 عالمياً، ودومينيك تيم المصنف 102،

إضافة إلى اللاعب ستان فافرينكا المصنف 150 عالمياً، فيما سيتم الإعلان قريباً عن المزيد من اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة.