في 36 مباراة.. مشاركة 375 لاعبًا في أربع جولات من دوري روشن السعودي

مع انقضاء أربع جولات من دوري روشن السعودي، بدا المشهد الفني غنيًّا بالتنوع بين فرق اختارت مبدأ التدوير الواسع وأخرى تمسّكت بالاستقرار والانسجام.
ووفقًا للقوائم الرسمية للمباريات، استعانت فرق الدوري بـ375 لاعبًا في 36 مباراة، لتكشف إحصائيات المباريات عن تباين واضح في فلسفة المدربين بين الاعتماد على التشكيلة الثابتة أو تجربة أكبر قدر من العناصر.
الأكثر تدويرًا
تصدّر الفتح قائمة أكثر الفرق تدويرًا لعناصره بعدما استعان بـ24 لاعبًا خلال الجولات الأربع الأولى، في إشارة إلى رغبة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز في توسيع قاعدة الاختيار ومنح الفرصة لأسماء متعددة.
ورغم هذا الحراك الكبير، فإن الثنائي مروان سعدان وزايدو يوسف شكّلا ركيزة الفريق الأساسية، إذ خاض كل منهما جميع الدقائق البالغة 360 دقيقة.
ومن المرجّح أن بعض الأسماء الـ24 التي مثّلت الفتح، حضرت قبل أوانها بسبب تعرض الفتح للنقص في 3 من أصل 4 مباريات، بفعل الطرد بالبطاقة الحمراء، وأولهم أمين السباعي في مباراة الفيحاء، ثم مراد باتنا في مباراة الاتحاد، وفرناندو باتشيكو في مواجهة القادسية.
ثلاثي لا يعرف الراحة
حلّ الأهلي ثانيًا في قائمة الفرق الأكثر استعانة باللاعبين في الجولات الأولى، بمشاركة 23 لاعبًا.
وحافظ الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على ثبات الثلاثي روجر إيبانيز، وفرانك كيسيه، والحارس إدوارد ميندي، الذين خاضوا جميع المباريات كاملة دون أي تبديل.
الثبات والانسجام
استعان الخلود بـ18 لاعبًا فقط في 4 جولات، بمعنى أن الـ11 لاعبًا المشاركين في القائمة الأساسية بالمباراة الافتتاحية للفريق أمام الاتفاق، يُضاف إليهم الـ5 بدلاء في تلك المباراة، يمثلون نحو 95٪ من عناصر الخلود في جميع الجولات الأربع الأولى.
وتجلّى الاستقرار الفني في اعتماد المدرب الإنجليزي ديس باكينغهام على تسعة لاعبين في جميع الجولات الأربع، بينما خاض الثلاثي حارس المرمى خوان بابلو كوزاني، ونوربرت جيومبر، وويليام تروست إيكونغ جميع المباريات كاملة (360 دقيقة).
استقرار الأساسيين
رغم أن ضمك استعان بـ20 لاعبًا، إلا أنه تميّز عن الجميع بامتلاكه أكبر عدد من اللاعبين الذين خاضوا كل الدقائق، إذ بلغ عددهم خمسة لاعبين، وهم: ضاري العنزي، وعبدالقادر بدران، وجمال حركاس، وفالنتين فادا، إضافة إلى الحارس كيوين.
النجم الأساسي
رغم الكثافة الهجومية في النصر، والخيارات المتنوعة في كل مركز، فإن الفريق اكتفى بمشاركة 20 لاعبًا فقط، وكان الفرنسي محمد سيماكان هو الوحيد الذي لعب 360 دقيقة كاملة، ما يجسد الثقة الكبيرة التي يحظى بها في الخط الخلفي.
تشابه الرياض والخليج
اعتمد فريقا الرياض والخليج النهج ذاته تقريبًا، إذ استخدم كل منهما 20 لاعبًا، مع ارتفاع واضح في عدد العناصر الثابتة.
ففي الرياض، خاض يوان باربيت، وميلان بوريان، وسيرجيو غونزاليز، وتوزي جميع الدقائق.
أما الخليج، فقد تميّز الثلاثي بيدرو ريبوتشو، وكونستانتيوس فورتونيس، والحارس أنتوني موريس بالاستمرارية الكاملة في كل المباريات.
ثلاثي نيوم
استخدم نيوم، الوافد الجديد لدوري روشن السعودي، 21 لاعبًا، مع اعتماد رئيسي على ثلاث ركائز خاضت جميع الدقائق، وهم: فارس عابدي، وأحمد حجازي، وألكسندر لاكازيت.
ويبدو أن المدرب كريستوف غالتييه فضّل الحفاظ على توازن دفاعي وهجومي يقوده حجازي بخبرته، ولاكازيت بفعاليته في المقدمة، وشغف وحماس فارس عابدي.
انضباط الثلاثة
الثلاثي الهلال، والاتفاق، والتعاون حافظ على معدل ثابت بلغ 21 لاعبًا لكل فريق، مع اعتماد واضح على عمود فقري صلب.
في الهلال، خاض كل من ياسين بونو، وحسان تمبكتي، وسيرجي سافيتش كل المباريات كاملة.
أما الاتفاق، فشهد حضورًا مستمرًا لأربعة لاعبين، هم: فرانشيسكو كالفو، وجاك هيندري، والقائد جورجينيو فينالدوم، إضافة إلى الحارس ماريك روداك.
وفي التعاون، تألق الرباعي وليد الأحمد، وأشرف المهديوي، وأندريه جيروتو، ومحمد محزري الذين لم يفوتوا أي دقيقة، ليؤكد الفريق انسجامه في الدفاع والوسط على حد سواء.
الغيابات الاضطرارية
فقد الاتحاد قائده كريم بنزيما بعد الجولة الأولى أمام الأخدود، فغاب جولتين قبل حضوره في قمة الجولة السابقة أمام النصر.
وكذلك تعرض الحارس بريدراغ رايكوفيتش للطرد في مباراته الأولى بالموسم، أمام الفتح ضمن الجولة الثانية.
ومثّل حامل اللقب في المباريات الأربع الماضية 21 لاعبًا، بينهم ثلاثة لم يتزحزحوا في جميع المباريات السابقة من مراكزهم، وهم: سعد الموسى، ودانيلو بيريرا، وفابينيو.
22 لاعبًا
شارك فريقا الحزم والنجمة بـ22 لاعبًا لكل منهما، لكن الحزم يتفوق بأربعة لاعبين لم يغيبوا أو يُستبدلوا، وهم: عبدالعزيز الحربي، ولورينتز روسير، وسلطان تنكر، والحارس برونو فاريلا.
أما النجمة، فلم يحافظ على المشاركة الدائمة سوى الثنائي جواد الياميق وديبي فلوريس.
ويتشابه الأخدود مع النجمة في عدد اللاعبين الثابتين. واستقر الأخدود تمامًا على كوراي غونتر، والحارس صامويل برتغال.
ويختلف الأخدود عن النجمة في عدد اللاعبين الذين ظهروا في الجولات الماضية، مع مشاركة 20 لاعبًا فقط في الأخدود.